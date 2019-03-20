أردوغان يثير غضب نيوزيلندا باستخدامه تسجيلاً لمجزرة المسجدين في حملة انتخابية

المصدر: إسطنبول - أ.ف.ب

أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غضب نيوزيلندا، الاثنين، باستخدامه تسجيل فيديو، مثيراً للجدل، صوّره منفذ مجزرة المسجدين في كرايست تشيرش، في حملة انتخابية.

واحتج نائب رئيسة الوزراء وينستون بيترز، الاثنين، محذراً بأن تسييس المجزرة «يعرّض للخطر مستقبل وسلامة الشعب في نيوزيلندا والخارج، وهو غير منصف إطلاقاً». وقال بيترز: إنه اشتكى مباشرة لدى نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو اللذين زارا نيوزيلندا.

وقدم أردوغان الذي يقوم بحملة للانتخابات المحلية هذا الشهر، الهجوم بوصفه جزءاً من هجوم أكبر على تركيا والإسلام، وعرض التسجيل المصوّر للاعتداء في تجمعات في نهاية الأسبوع، كما رد على الإرهابي بعبارات «متطرفة» تشبه تلك التي كتبها القاتل في رسالة مطولة قبل تنفيذ المجزرة.

وقال: «إن أي شخص جاء إلى تركيا لأسباب معادية للمسلمين، رجع منها في تابوت»، وفق ما ذكرت صحيفة «حرييت» التركية.

ورد أردوغان على العبارات المتطرفة التي وردت في رسالة تارانت قبل تنفيذ الهجوم على المسجدين قائلاً: «لقد جاء أجدادك وعادوا في توابيت. إذا أتيت مثل أجدادك، فتأكد أنك ستعود مثلهم».