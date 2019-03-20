واشنطن: سنتصدى بقوة لباليستي إيران

المصدر: واشنطن - وكالات

أكدت الولايات المتحدة، أنها «ستتصدى بقوة» لنشر إيران صواريخها الباليستية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن طهران تسعى لزعزعة استقرار المنطقة.

وقالت مسؤولة أمريكية كبيرة في مجال الحد من التسلح، أمس، إن برنامج إيران الصاروخي يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، ويزيد من مخاطر حدوث «سباق تسلح إقليمي».

وأكدت مساعدة وزير الخارجية للحد من التسلح، يليم بوليت، أمام مؤتمر لنزع السلاح يعقد برعاية الأمم المتحدة، أن واشنطن ستتصدى بقوة «لنشر إيران صواريخ باليستية في المنطقة، ونقلها أسلحة بصورة غير قانونية». وحضت «كل الدول المسؤولة» على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تفرض قيوداً على نقل التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ إلى إيران.