كوريا الشمالية: لا مبرر لاستمرار العقوبات

المصدر: جنيف - رويترز

رأت كوريا الشمالية، أمس، أنه «لم يعد هناك ما يبرر» استمرار كامل العقوبات المفروضة عليها في ظل وقف تجاربها النووية والصاروخية خلال الخمسة عشر شهراً الماضية.

وقال الدبلوماسي الكوري الشمالي يو يونج شول رداً على كلمة لمسؤولة أمريكية كبيرة في مجال الحد من التسلح خلال مؤتمر برعاية الأمم المتحدة لنزع السلاح، إنه ينبغي التعامل مع القضايا بين البلدين واحدة تلو أخرى من أجل بناء الثقة.

وكانت يليم بوبليت، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح، قالت إن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والتنمية لكوريا الشمالية هو التخلي عن كافة أسلحتها للدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية. وحضت بوبليت الدول على وقف أي تعاون في مجال السلاح أو المجال العسكري مع كوريا الشمالية.