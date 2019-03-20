40 شخصاً محاصرون تحت أنقاض مبنى في الهند

المصدر: نيودلهي - د ب أ

أعلنت الشرطة الهندية، أمس، مقتل شخص على الأقل، كما أعربت عن مخاوفها من أن يكون هناك 40 آخرين محاصرين تحت الأنقاض أسفل مبنى انهار بجنوب الهند.

وقد انهار المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق، وهو قيد الإنشاء، في مدينة دارواد في ولاية كارناتاكا، على بعد 400 كيلومتر شمال عاصمة الإقليم بنجالور.

وقال مسؤول بالشرطة إنه جرى إنقاذ أكثر من 20 شخصاً، معظمهم من العمال، وجرى نقلهم للمستشفيات.

وتواجدت فرق الإغاثة في موقع الحادث، وقامت بعمليات إنقاذ. وقالت الشرطة إن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة. وأظهرت الصور من موقع الحادث المئات من السكان متجمعين حول المبنى المنهار. ولم يعرف على الفور سبب انهيار المبنى.