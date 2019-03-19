برلمان سويسرا يوافق على ترحيل الأجانب المتطرفين إلى بلادهم

المصدر: وكالات

وافق البرلمان السويسري على السماح بترحيل المتطرفين المدانين إلى بلادهم حيث يمكن أن يواجهوا التعذيب تاركا للحكومة تحديد كيفية تنفيذ ذلك دون انتهاك القانون الدولي.

ويحظر الدستور السويسري ترحيل أشخاص إلى بلاد يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب.

لكن المجلس الأعلى بالبرلمان وافق بفارق بسيط اليوم الثلاثاء على استثناء المتطرفين الأجانب من هذا الحظر مثلما فعل المجلس الأدنى بالبرلمان من قبل.

وقالت وزيرة العدل كارين كيلر-سوتر في مناقشة بالبرلمان إن الحكومة تتعاطف مع أنصار الإجراء لكن يدها مغلولة.

وأضافت "أمن السويسريين يحظى بالأولوية الأولى لكن يتعين علينا كذلك الالتزام بحدود سيادة القانون".