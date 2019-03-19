بومبيو: سأبقى في منصبي حتى يغرد ترامب بتنحيتي

المصدر: وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه سيبقى في منصبه الوزاري، إلى أن يكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على "تويتر" بأن عليه الرحيل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بومبيو، مستبعدا أي شكوك بشأن احتمال تنحيته عن منصبه في المستقبل القريب، في إشارة واضحة إلى ما حدث مع سلفه ريكس تيلرسون والذي أقصاه ترامب عن منصبه بتغريدة على موقع المدونات المصغرة، وكان ذلك في مارس عام 2018.

وكان ترامب قد ذكر عبر تويتر أن بومبيو، الذي كان مديرا للمخابرات المركزية الأمريكية، سيصبح القائد الجديد للوزارة، ووجه الشكر إلى تيلرسون لخدماته.

يذكر أن تيلرسون، الذي كان يرأس شركة إكسون النفطية العملاقة، لم يعلم بسبب تنحيته عن منصبه السابق، حين أعلن ترامب قراره حسب ما أفاد به المتحدث باسم الوزارة في ذلك الحين.

كان بومبيو قد أشار في تصريحات له في الشهر الماضي، إلى أنه يفضل عدم الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ في العام المقبل، بل أن يبقى في منصبه الوزاري قدر ما يريد ترامب.