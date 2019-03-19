روسيا ترسل قاذفات نووية إلى القرم

المصدر: تبيليسي، أوكرانيا - وكالات

تعتزم روسيا إرسال قاذفات نووية إلى القرم رداً على نشر الولايات المتحدة أنظمة صاروخية في رومانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب روسي كبير قوله إن روسيا قررت إرسال طائرات قاذفة استراتيجية قادرة على حمل أسلحة نووية من طراز «توبوليف تي يو-22إم3» إلى شبه جزيرة القرم، رداً على نشر الولايات المتحدة أنظمة دفاع صاروخية في رومانيا.

ونُقل عن فيكتور بونادريف، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الأعلى في البرلمان، قوله إن روسيا تعتزم نشر هذه الطائرات القاذفة في قاعدة جفارديسكوي بالقرم. وفي الأثناء بدأت في جورجيا، أمس، مناورات عسكرية بين حلف الناتو وهذه الجمهورية السوفييتية السابقة التي ترغب في الانضمام إلى الحلف، الأمر الذي تعتبره موسكو مساساً بمنطقة نفوذ تاريخي لها.

وقالت وزارة الدفاع الجورجية في بيان، إن المناورات التي تجري في مركز تدريب للناتو في أنحاء العاصمة تبيليسي وتستمر 12 يوماً، تشكل «مرحلة مهمة في تعزيز التعاون العسكري والسياسي بين حلف شمال الأطلسي وجورجيا». وأضافت الوزارة أن 350 جندياً يشاركون في المناورات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا و17 دولة أخرى في التحالف، وفي حضور ممثلين لدول خارج الحلف على غرار أذربيجان وفنلندا والسويد.