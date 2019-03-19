السجن مدى الحياة لـ15 مقرباً من أردوغان بتهمة الفساد

المصدر: اسطنبول - أ.ف.ب

أصدرت محكمة تركية في اسطنبول، أمس، حكماً بالحبس مدى الحياة بحق 15 شخصاً مقرّبين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهموا بالتورّط في فضيحة فساد في 2013، بحسب تقارير إعلامية.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن بين المدانين أربعة ضباط سابقين للشرطة قالت المحكمة إنهم «حاولوا إطاحة الحكومة التركية».

وكانت المحاكمة انطلقت على خلفية قضية تتعلّق بتسجيلات قيل إنها تظهر تورّط أردوغان، الذي كان حينها رئيساً للحكومة، وعدد من وزرائه.

وشكّلت القضية أحد أكبر التحدّيات التي واجهها أردوغان وقد أجبرت ثلاثة من وزرائه على الاستقالة. لكن أردوغان عدّ التسجيلات «مفبركة» واتّهم خصمه الداعية فتح الله غولن بتلفيق فضيحة لإطاحته. وسرّحت حكومة أردوغان الآلاف من عناصر الشرطة والمئات من القضاة والمدّعين العامين الذين عملوا في هذه القضية. ولاحقاً طالت المحاكمات نحو 70 شخصاً.

وأفادت وكالة الأناضول بأن محكمة اسطنبول أصدرت، أمس، أحكاماً بالسجن بحق آخرين دانتهم بـ«الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلّحة» وبـ«التنصت غير الشرعي».