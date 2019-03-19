ترامب يسخر من «معدل الذكاء الضعيف» لبايدن

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

تعرض الديمقراطي جو بايدن الذي لم يصبح بعد مرشحاً رسمياً للانتخابات الرئاسية المقبلة، لانتقادات ساخرة، أمس، من الرئيس دونالد ترامب المصر على الفوز بولاية ثانية.

وانتهز ترامب هفوة جديدة ارتكبها نائب الرئيس السابق بارك أوباما، ليسخر من بايدن الذي يمكن أن ينضم قريباً إلى 15 ديمقراطياً يرغب كل منهم في تمثيل حزبه في انتخابات نوفمبر 2020 الرئاسية. وغرد ترامب على تويتر: أن «بايدن ورط نفسه نهاية الأسبوع حين عجز عن نطق جملة بسيطة بشكل صحيح بشأن قراره الترشح للانتخابات الرئاسية».

وأضاف: «عليكم أن تعتادوا، شخص إضافي بمعدل ذكاء ضعيف». وتلعثم الديمقراطي (76 عاماً)، الذي يلمح منذ أسابيع إلى أنه سيدخل السباق الرئاسي، خلال عشاء السبت في ولاية ديلاوير. وقال: «أنا الأكثر تقدمية بين جميع المرشحين» للرئاسة، قبل أن يتدارك «بين كل الذين سيصبحون مرشحين». وليست المرة الأولى التي يدخل فيها الرجلان في مشادة.