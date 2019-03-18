الشرطة الهولندية: المشتبه به في أوتريخت لاذ بالفرار

المصدر: (د ب أ)

ذكرت الشرطة الهولندية أنها بدأت ملاحقة الجاني المشتبه به في واقعة إطلاق النار بمدينة أوتريخت الهولندية.

وقالت الشرطة اليوم الاثنين إن المشتبه به فر على ما يبدو في سيارة حمراء.

وترجح الشرطة أن الجاني فرد واحد.

وكانت الإذاعة الهولندية ذكرت أن الواقعة أسفرت عن مقتل شخص على الأقل.

وبحسب بيانات الشرطة، وقع إطلاق نار في أحد قطارات الضواحي غربي المدينة في حوالي الساعة 45ر10 صباحا (التوقيت المحلي)، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وقالت الشرطة اليوم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن التحقيقات تجري على قدم وساق، موضحة أنه ليس من المستبعد وجود دافع إرهابي محتمل وراء الواقعة.

وانتشرت قوات الأمن في مكان الحادث، واستعانت القوات بثلاث مروحيات.