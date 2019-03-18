شومر متوجّس من سجله

يبدو زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، متوجساً من أن يجلب سوء الطالع للثنائي الفنانة جنيفر لوبيز ولاعب البيسبول الأميركي أليكس وردريغيز.

قال أخيراً للصحافيين بعد مأدبة الغداء الأسبوعية لأعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين في مبنى الكابيتول بواشنطن في 5 مارس 2019: إنه لن يترأس حفل زفافهما بسبب سجله السيئ في هذا المضمار.

وأفاد أن لديه سبباً شخصياً للابتعاد عن العروسين من سكان نيويورك الأصليين.

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيويورك لموقع «تي إم زي»: إن تجربته الوحيدة في ترؤس حفل زفاف أقنعته بعدم القيام بذلك مرة أخرى.

وعندما سأله الموقع ما ستكون إجابته إذا طلب منه الزوجان ذلك، فأضاف: «لقد ترأست حفل زفاف واحد، وتطلق الزوجان بعد 10 أشهر، لن أفعل ذلك مجدداً».

ويعتبر كل من الثنائي لوبيز ورودريغز من مواطني مدينة نيويورك، وقد أعلنا عن خطوبتهما على موقع «انستغرام» أخيراً، بنشر الصورة نفسها وقد تشابكت أياديهما، مع خاتم خطوبة كبير ظهر في أصبع لوبيز.

ونشرت لوبيز الصورة وتحتها الرمز التعبيري «ايموجي» على شكل «قلب» فيما كتب رودريغز تحت الصورة التي نشرها: «قالت إنها موافقة».