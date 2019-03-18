دوتيرتي يكيل الإهانات للنساء الفلبينيات

المصدر: مانيلا - البيان

متحدثاً أمام جمهور جلّه من النساء من أفراد الشرطة والجيش، واصل الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، كيل الإهانات ضد النساء، أخيراً، حيث وصفهن بـ«المجنونات»، قائلاً إنهن كن «يحرمنه من حرية التعبير».

وفي المناسبة التي أقيمت للاحتفاء بالنساء المتفوقات في مجال تطبيق القانون في الفلبين، أطلق دوتيرتي تلك النعوت على النساء، وتذمر من انتقادهن له على كل جملة أو كلمة يتفوه بها، لكنه قال لهن أيضاً إنه يحب النساء، وأنه يحتفظ بزوجتين.

وجاءت كلمته بعد تعليقات مثيرة للخلاف الأسبوع الماضي، حذر فيها النساء من القساوسة لأنهم قد يحاصرهن في الكنيسة، لكن تعليقاته أثارت موجة واسعة من الانتقاد، خاصة من النساء.

وأفاد حزب «غابرييلا النسائي» ذي الميول اليسارية وصفه لدوتيرتي بـ«الرئيس الفاشي ذي النزعة الذكورية العدائية، والذي يكون آخر شخص يمكنه إسداء نصيحة لائقة عن الطريقة التي يمكن للنساء الابتعاد أو مكافحة الإيذاء وسوء المعاملة».

وتفيد صحيفة «اندبندنت» البريطانية أن هجومه كان مركزاً على الكنيسة الكاثوليكية التي كانت تنتقد حربه الدموية على المخدرات، التي يعتقد أنها أودت بحياة 5 آلاف شخص، ويأتي بين تصريحات كثيرة تظهر كراهية للنساء. العام الماضي، طلب من الجنود إطلاق النار على المتمردات الشيوعيات،

وبرغم تحيزه السافر، إلا أن الاستطلاعات تشير إلى ارتفاع في شعبيته.