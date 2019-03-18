سناتورة أمريكية تترشّح رسمياً للسباق الرئاسي 2020

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أضفت السناتورة الديمقراطية لنيويورك كريستن غيليبراند الطابع الرسمي، أمس، على ترشحها للانتخابات الرئاسية في 2020، بعد أسابيع على تشكيل لجنة استطلاعية.

وفي شريط فيديو نُشر أمس، أشارت غيليبراند إلى أن النشيد الوطني للولايات المتحدة يطرح السؤال الآتي: «هل تتغلب الشجاعة؟». وأضافت «حسناً، هذه الحالة لم تحصل دائماً، وهذه الحالة ليست قائمة في الوقت الراهن». وقالت إن «الشجاعة لا تحرض الناس بعضهم على البعض الآخر. والشجاعة لا تضع المال فوق الأرواح. والشجاعة لا تنشر الكراهية. ولا تحجب الحقيقة. ولا تبني جداراً. الخوف هو الذي يفعل ذلك».

وتريد هذه المرأة الأم لصبيين، خصوصاً الدفاع عن مجتمع يتسم بمزيد من المساواة، مع نظام صحي «يكون حقاً وليس امتيازاً» وتعليم عام أفضل وتدريب مهني.