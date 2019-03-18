بوتين يزور القرم للاحتفال بالذكرى الخامسة لضمّها

المصدر: موسكو - أ ف ب

أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه، اليوم (الاثنين)، إلى القرم للمشاركة في احتفالات الذكرى الخامسة لضم روسيا شبه الجزيرة، والذي دانته كييف والمجموعة الدولية، لكن أكثرية الروس رحبوا به. وجاء في بيان للكرملين أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه في 18 مارس 2019 إلى القرم وإلى سيباستوبول»، المرفأ الذي يرسو فيه الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وسيشارك بوتين في احتفال البدء باستثمار محطة لتوليد الكهرباء في شبه الجزيرة، ويلتقي مندوبين من المجتمع المحلي ويحضر احتفالات مخصصة «للذكرى الخامسة لإلحاق القرم بروسيا»، كما أوضح البيان.

وفي 18 مارس 2014، وقع فلاديمير بوتين وقادة القرم المعاهدة المتعلقة بإلحاق شبه الجزيرة الأوكرانية بروسيا، بعد يومين من استفتاء لم تعترف به المجموعة الدولية، علماً بأن غالبية سكان القرم أيدوا عبره الانضمام.

وكلف ذلك روسيا مجموعة من العقوبات الأوروبية والأمريكية.