تحليل السلامة لنظام جديد للتحكم في طائرة بوينغ 737 كشف عيوباً خطيرة

المصدر: وكالات

ذكرت صحيفة سياتل تايمز الأمريكية اليوم الأحد أن بيانات تحليل السلامة الخاصة بنظام جديد للتحكم في طائرات بوينغ 737 ماكس أشار إلى عدة عيوب خطيرة.

وقالت الصحيفة مستشهدة بأقوال مهندسين حاليين وسابقين بإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن تحليل السلامة لنظام التحكم "إم كاس" (نظام زيادة خصائص المناورة) كشف عن ضعف في قدرات هذا النظام.

وقالت الصحيفة إن الإدارة رفضت الخوض في تفاصيل.

وأضافت أنه تم إبلاغ كل من بوينغ وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بتفاصيل القصة وطلب منهما الرد منذ 11 يوما قبل حادث تحطم الطائرة الإثيوبية 737 ماكس يوم الأحد الماضي الذي راح ضحيته 157 شخصا هم كل من من كانوا على متنها.

وفي أكتوبر تحطمت طائرة أخرى من نفس الطراز لشركة ليون إير قبالة سواحل إندونيسيا مما أودى بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 189.

ولم يتسن الوصول لبوينغ، ولم ترد إدارة الطيران الاتحادية على طلبات للتعليق.