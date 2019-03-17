زوج إحدى الضحايا يعلن مسامحته إرهابي نيوزيلندا

المصدر: ا ف ب

أعلن زوج احدى ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية الأحد، أن زوجته استشهدت بينما كانت تحاول إنقاذ المصلين، إلا أنه يسامح الجاني المسؤول عن استشهاد 50 شخصا الاحد.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول ما اذا كان يسامح مرتكب المجزرة الاسترالي الذي يؤمن بتفوق العرق الابيض، قال فريد أحمد "بالطبع. أفضل شيء هو المسامحة والحب والحنان".

وتابع "سأقول له بأنني أحبه كشخص، وبأن لديه طاقة لكي يكون شخصا صالحا وقادرا على انقاذ الناس بدلا من القضاء عليهم".

وقال أيضا "أصلي له ولا أحمل تجاهه أي ضغينة".

وروى أن زوجته حسنية أحمد (44 عاما) سارعت الى مساعدة المصلين على الهروب من المسجد بعد أن بدأ اطلاق النار،حسب ما روى له ناجون من المجزرة.

واضاف "كانت تصرخ تعالوا من هنا ! أسرعوا!.. ونقلت الكثير من الاطفال والنساء الى حديقة مجاورة".

وتابع "بعدها عادت الى المسجد لتستفسر عني لأنني مقعد على كرسي نقال، ولما اقتربت من الباب قتلت... كانت مهتمة بإنقاذ المصلين أكثر من اهتمامها بنفسها".

وأضاف فريد احمد البالغ التاسعة والخمسين من العمر، وقد نجا من المجزرة، "كان الرجل يطلق النار على الأشخاص أنفسهم مرتين وثلاث مرات ما اتاح للبعض الهرب".

ولم يعثر على زوجته عندما غادر المسجد، وعلم بمقتلها بعد أن شاهد صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.