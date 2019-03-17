الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين ومستوطنون يقتحمون الأقصى

اعتقل جيش الإحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 10 مواطنين فلسطينيين خلال مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
كما داهمت قوات الإحتلال في ساعات متأخرة من الليلة الماضية مدينة سلفيت وقرية خربة قيس وقرى قراوة بني زيد ومزارع النوباني شمال رام الله واللبن الشرقية وعمورية جنوب نابلس .. فيما اقتحم جنود الاحتلال عشرات المنازل والمحال التجارية والمساجد في تلك المناطق واستولوا على تسجيلات كاميرات المراقبة وسط اندلاع مواجهات.
وأفادت مصادر مقدسية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشريف وتجولوا فيها بحماية شرطة الإحتلال الإسرائيلي.