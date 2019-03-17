تعرف على ضحايا «المسجدين بنيوزيلندا».. بينهم لاجئ سوري فر من الحرب

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

أعلنت جماعة التضامن السوري النيوزيلندي عن مقتل اللاجئ خالد مصطفى في حادثة مسجد النور.

وقالت المنظمة إن السيد مصطفى كان لاجئًا من الحرب في سوريا وانتقل مع عائلته للعيش في نيوزيلندا، التي اعتبروها ملاذًا آمنًا في عام 2018.

أحد أبنائه المراهقين، لم يتم تحديد هويته ولا يزال مفقودًا. فيما أصيب ابنه الآخر بجروح بالغة وخضع لعملية جراحية.

داوود نادي (71 عاما)



من بين الضحايا أيضا سبعيني يدعى داوود نادي وهو أول الضحايا الذين تم التعرف عليهم. ولد في أفغانستان لكنه انتقل مع عائلته للعيش في نيوزيلندا في الثمانينات هربًا من الغزو السوفيتي.

كان داوود مهندسًا، ويحب السيارات القديمة. بعد تقاعده تخصص في الأعمال الاجتماعية في نيوزيلندا. وكان رئيسًا لجمعية أفغانية محلية ومؤيدًا معروفًا لجماعات المهاجرين الأخرى.

ويعتقد أن داوود نادي ألقى بنفسه فوق أشخاص آخرين في المسجد لحمايتهم عندما اقتحم المسلح المكان.

وقال ابنه عمر لموقع NBC News: "إن داوود كان دوماً يمد يد العون للمهاجرين من فلسطين والعراق وسوريا.:

صياد ملن ، 14 عاماً

أراد صياد ملن أن يكون لاعب كرة قدم عندما يكبر.

يوم الجمعة كان في مسجد النور مع والدته. وفقاً لما صرح به والده لوسائل الإعلام النيوزيلندية. "كانا طفلا مناضلا منذ ولادته المتعسرة، كان جندي صغير وشجاع، من الصعب جدًا أن أراه يقتل برصاص شخص لا يهتم بأي أحد أو أي شيء."

وقالت شقيقته غير الشقيقة بريدي هنري في وقت سابق للصحفيين إنه شوهد لآخر مرة يرقد على أرضية المسجد وهو ينزف من أسفل جسمه. وقالت: "إنه طفل بسيط ونموذجي."

مقداد إبراهيم ، ثلاثة أعوام



لم يشاهد مقداد منذ بدء إطلاق النار في المسجد. كان زائرا لنيوزيلندا

مع شقيقه عبدي وأبيهما اللذان نجحا في الفرار من الهجوم فيما بقي الطفل في عداد المفقودين.

انتقلت الأسرة إلى المستشفيات التي تعالج المصابين لكنها لم تعثر عليه.

وقال شقيقه عبدي لموقع "ستاف" الإخباري المحلي: " نعتقد أنه قتل في المسجد، يقول الجميع إنه ميت". "لقد كان الأمر صعباً للغاية، لم نتعامل مع مثل هذا الحدث مطلقًا".

وقال إن الطفل مقداد كان "نشيطًا ومرحا ويحب أن يبتسم ويضحك كثيرًا".

وأكدت الشرطة فقط مقتل طفل واحد على الأقل وإصابة العديد. ولم يذكر اسمه.

من جانبها أكدت مدرسة كشمير الثانوية في كرايستشيرش أن اثنين من طلابها الحاليين وخريج واحد في عداد المفقودين فيما يتلقى طالب آخر العلاج في المستشفى.