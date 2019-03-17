مفاجأة مدوية: سفاح المسجدين أرسل رسالة لمكتب رئيسة الوزراء قبل الهجوم

المصدر: البيان الإلكتروني

فجرت صحيفة نيوزيلندية مفاجأة مدوية، حيث كشفت عن أن منفذ الاعتداء الإرهابي على المسجدين أرسل بيانا إلى مكتب رئيسة الوزراء ، قبل الهجوم .

ونقلت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" المحلية عن متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء النيوزيلندية "جاسيندا آرديرن"، قوله إن المكتب تلقى بيانا من منفذ الاعتداء قبل تنفيذ الهجوم على المسجدين بعشر دقائق، مشيرا إلى أن مكتب رئيسة الوزراء كان واحدا من 70 متلقيا أرسل لهم البيان قبل نحو 10 دقائق من بدء الهجوم، كما تلقى سياسيون آخرون مثل الزعيم القومي "سيمون بريدجز" ورئيس البرلمان "تريفور مالاد" نفس البيان .

وأكد أن معظم المتلقين الآخرين كانوا من وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقال المتحدث إن البيان وضح أسبابه للقيام بذلك ، لكنه لم يقل هذا ما أنا على وشك القيام به، ولم تكن هناك فرصة لإيقافه."

واوضح المتحدث أن الرسالة وصلت إلى بريد إلكتروني يديره مكتب رئيسة الوزراء وليس إلى حساب تتلقاه شخصيًا.

وقام الشخص الذي فتح البريد في مكتب رئيسة الوزراء باتباع الإجراءات القياسية وأحال الأمر إلى الأمن البرلماني، والذي بدوره أحالها إلى الشرطة.

مفاجأة مدوية: سفاح المسجدين أرسل رسالة لمكتب رئيسة الوزراء قبل الهجومhttps://t.co/RlM9hLwNPM#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Std2V6nMHu — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 17, 2019