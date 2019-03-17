الخطوط الإثيوبية: التعرف إلى جثث ضحايا الطائرة يستغرق 6 أشهر

المصدر: أديس أبابا ـ وكالات

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، أمس، أن التعرف إلى جثث الضحايا الـ157 لطائرة البوينغ 737 ماكس 8 التي تحطمت الأحد الماضي بواسطة الحمض الريبي النووي قد يستغرق ستة أشهر.

وقالت الشركة في الوثيقة التي وزعت على أهالي الضحايا، إن «نتائج تحليل الحمض الريبي النووي ستعلن خلال 5 إلى 6 أشهر بعد أخذ عينات».

وسيتم التعرف إلى الجثث من خلال المقارنة بين أشلاء الضحايا التي جمعت في موقع الحادث على بعد 60 كيلومتراً شرق أديس أبابا مع عينات الحمض الريبي النووي للأسر.

ويمكن للأقارب تقديم العينات في أديس أبابا أو أي مكتب للخطوط الإثيوبية بحسب الوثيقة التي تفيد بأن الأغراض الشخصية التي جمعت في الموقع ستسلم للأهالي «خلال شهرين» وشهادات الوفاة خلال أسبوعين.