حريق يقتل 8 ويشرد 15 ألفاً بمخيم لاجئين في نيجيريا

المصدر: جنيف-رويترز

أعلنت منظمة (المجلس النرويجي للاجئين) الإغاثية أمس أن حريقاً قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأدى لتشريد 15 ألفاً آخرين بعدما اجتاح مخيماً في شمال شرق نيجيريا يؤوي النازحين الفارين من الصراع مع المتشددين.

ويشهد شمال شرق نيجيريا أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، والناجمة عن صراع مستمر منذ نحو عشر سنوات مع جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا المنشق عنها. وشردت الحرب نحو مليوني شخص يعيشون غالباً في مخيمات مزرية لا يتوفر فيها سوى القليل من الطعام أو الدواء.

وقال المجلس النرويجي للاجئين على تويتر «مصدر الحريق كان موقد طهي تستخدمه طفلة لإعداد طعامها». ووقعت الكارثة في بلدة جاجيرام في ولاية بورنو الأكثر تضرراً من الصراع.