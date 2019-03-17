إعصار «إيداي» يحصد 140 قتيلاً في 3 دول

المصدر: عواصم - وكالات

لقي 24 شخصاً على الأقل حتفهم في شرق زيمبابوي بعد اجتياح إعصار «إيداي» لها، الذي صاحبه هطول أمطار غزيرة. وأودى الإعصار بحياة نحو 66 شخصاً في موزمبيق وأكثر من 50 شخصاً في مالاوي.

وقالت وزارة الداخلية في زيمبابوى إن هناك نحو 40 مفقوداً جراء الإعصار، الذي ألحق أضراراً بعدد من المنازل والشوارع والحقول.

واجتاح إعصار«إيداي» موزمبيق مروراً بميناء بيرا البالغ عدد سكانها نحو نصف مليون نسمة، حيث أطاح بأعمدة الطاقة الكهربائية وشبكات الهواتف حيث يعد«إيداي» أسوأ إعصار يضرب المنطقة، حيث بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 160 كيلومتراً في الساعة.

وكان مكتب الأرصاد الجوية في موزمبيق أصدر تحذيراً يوم الخميس الماضي يتضمن توقعات بتعرض العديد من المقاطعات، ومن بينها سوفالا لإعصار «إيداي» لدى وصوله إلى اليابسة.

وتوقع مكتب الأرصاد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح تصل سرعتها إلى 190 كيلومتراً في الساعة.

وحض المعهد الوطني لإدارة الكوارث في سوفالا السكان على مغادرة المناطق المعرضة للخطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة. وتم إغلاق جميع المدارس في سوفالا.