بالفيديو..مديرة شرطة نيوزيلندا: أنا مسلمة وفخورة بإسلامي

المصدر: البيان الالكتروني

وجهت مديرة شرطة نيوزيلندا خطابًا إلى المسلمين في بلادها، لطمأنتهم بعد حادث المسجدين الإرهابي.

وبحسب فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي استهلت الشرطية خطابها بتحية الإسلام وبالحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدة أنها مسلمة وفخورة بإسلامها، وكشرطية صدمت من الحادث الذي راح ضحيته 50 شهيداً وعشرات المصابين.

وأضافت إن الشرطة لا تدخر جهدًا يمكن القيام به، وتقوم بكل شيء من أجل الضحايا.