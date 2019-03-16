شاهد.. طفل يرشق سيناتور استرالياً متطرفاً ببيضة لتبريره مجزرة المسجدين

المصدر: (أ ف ب)

أقدم سيناتور أسترالي من اليمين المتطرف على ضرب شاب رشقه ببيضة السبت للتنديد بتصريحاته المعادية للإسلام غداة مذبحة وقعت في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا.

وقد أثار السيناتور عن كوينزلاند (شمال شرق استراليا) فرايزر أنينغ موجة احتجاجات الجمعة في خضم الهجوم على المسجدين الذي أسفر عن 49 قتيلا في كرايست تشيرش، من خلال القول ان هذه المجزرة ناجمة عن "برنامج الهجرة الذي أتاح لمتعصبين مسلمين الهجرة الى نيوزيلندا".

وفي مؤتمر صحافي عقده السبت في ملبورن، ألقى شاب مجهول بيضة على السيناتور الذي رد بضرب هذا الشاب مرارا على وجهه، قبل ان يردعه رجل أمن على ما يبدو.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن بيان السيناتور "مروع"، موضحا أن "لا مكان له في أستراليا".

وكان أنينغ اصدر مرات عدة بيانات عنصرية. وقد أثار ضجة في أغسطس بدعوته الى "حل نهائي"، أي تصويت شعبي، "لمشكلة الهجرة"، وأوصى بالعودة إلى السياسة التمييزية القديمة المسماة "أستراليا" البيضاء.