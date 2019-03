جمع 2 مليون دولار لضحايا مجزرة المسجدين خلال 24 ساعة

تمكن مجلس فرق دعم الضحايا النيوزيلندي من جمع تبرعات بأكثر من مليوني دولار خلال 24 ساعة لدعم ذوي ضحايا مذبحة المسجدين.

وقال المجلس في حسابه على " تويتر " بعد أقل من 11 ساعة على الهجوم دشن المجلس صفحة موقع مؤسسة "Givealittle" الخيرية، التي ذكرت أن حملة التبرعات هذه تعتبر الأكبر والأسرع في عشر سنوات، مبينة أن نحو 38 ألف مواطن تبرعوا لضحايا الهجوم ليصل حجم التبرعات إلى أكثر من 2.5 مليون دولار حتى اللحظة.

وترد التبرعات من كل أنحاء العالم، ومن ممثلي مختلف الديانات في نيوزيلندا، حيث دعا رئيس أساقفة إقليم كانتربرى الكنائس لحملة تضامن وجمع تبرعات لضحايا الهجوم الإرهابي.

(1 of 2) We are humbled by the love and support you’ve shown for those affected by the Christchurch terrorist attack. Victim Support's Givealittle page is the fastest and largest page in Givealittle’s 10 year history with $2.3 million donated in just 24 hours...