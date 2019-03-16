شرطة نيوزيلندا تعيد فتح مستشفى بعد إغلاقه بسبب تهديد أمني

أعادت الشرطة في نيوزيلندا اليوم السبت فتح مستشفى في هوكيز باي عقب إغلاقه بسبب تهديد أمني، بعد التأكد من عدم وجود أي تهديد.

قالت الشرطة في بيان "بعد تحقيق رسمي مكثف داخل المستشفى وفي المنطقة المحيطة به، تأكدنا من عدم وجود ما يهدد العاملين بالمستشفى أو الناس".

ونيوزيلندا في حالة تأهب قصوى بعد هجوم بأسلحة نارية على مسجدين في كرايستشيرش أمس الجمعة، مما أدى إلى مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات.

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