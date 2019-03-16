تود وولترز قائداً أعلى لـ«الناتو»

المصدر: بروكسل ـ أ.ف.ب

أعلن حلف شمال الأطلسي «الناتو» تعيين الجنرال في القوات الجوية الأمريكية تود وولترز قائداً أعلى للقوات الحليفة في أوروبا. وعادة ما يكون القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي أمريكياً، لذا قام وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان بتسميته. وأعلن الحلف موافقة مجلس شمال الأطلسي على التعيين، مضيفاً أنه يجب انتظار تأكيد التعيين بموجب الإجراءات الأمريكية.

ويخدم الجنرال وولترز حالياً كقائد للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وحلف الأطلسي.

والجنرال وولترز طيار سابق شارك في أربع عمليات أمريكية في العراق هي عاصفة الصحراء والمراقبة الجنوبية وتحرير العراق والحرية الدائمة. وسيخلف وولترز رسمياً القائد الأعلى الحالي الجنرال كورتيس سكاباروتي في الأسابيع المقبلة في مقر الحلف في بلجيكا.