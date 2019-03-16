فرنسا تطالب بريطانيا باقتراح واضح بشأن «بريكست»

المصدر: باريس ـ أ ف ب

اعتبرت الرئاسة الفرنسية، أمس، أن على بريطانيا أن تقدم اقتراحاً «واضحاً» حول «بريكست» قبل القمة الأوروبية الخميس والجمعة المقبلين غداة تأييد النواب البريطانيين إرجاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت في بيان: «لا حل من دون وضوح»، معتبرة أن على لندن أن تختار بين الموافقة على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أو على «خطة بديلة واضحة وجديدة» أو على خروج من دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وبريكست سيكون الملف الأول على جدول أعمال القمة الأوروبية التي تلتئم في بروكسل.

في هذا الوقت، سيصوّت النواب البريطانيون مجدداً على اتفاق الخروج الذي طرحته ماي، علماً بأنهم سبق أن رفضوه مرتين.

وأورد الإليزيه أن تصويتاً إيجابياً «هو السيناريو المأمول به»، وفي حال كهذه ينبغي ألا ترفض أي دولة «تمديداً تقنياً» للخروج المقرر أصلاً في 29 مارس الجاري، «للسماح للبرلمان البريطاني بالتصويت على سلسلة قوانين» بحلول نهاية مايو أو نهاية يونيو المقبلين.

في المقابل، رأت الرئاسة أنه إذا رفض النواب الاتفاق مجدداً فإن طلب تمديد قصير «سيكون مصطنعاً وغير مؤثر»، والاتحاد الأوروبي سيرفضه على الأرجح.

وأضافت: «ما هو واضح أنه يجب عدم استبعاد سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي سيفرض نفسه في حال عدم وجود بديل ذات صدقية».

وفي برلين، صرح شتيفن سيبرت، الناطق باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس: «من الواضح أن المراحل الأخرى يجب أن تصدر من بريطانيا، أي الاقتراح المقبل حول كيفية استمرار» الأمور بشأن بريكست.

ارتياح

وأبدى ارتياح برلين إلى رفض مجلس العموم البريطاني مبدأ الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، موضحاً أن لندن لم تتقدم حتى الآن بطلب رسمي لإرجاء بريكست المقرر أصلاً في 29 مارس الجاري. وعلى تيريزا ماي أن تقدم طلباً مماثلاً لينظر فيه الاتحاد الأوروبي، والمطلوب أن يحظى بموافقة الدول الـ27 الأعضاء.