شجاعة شرطي تنهي رحلة هروب منفذ الجريمة البشعة

المصدر: ويلينغتون - وكالات

وثق مقطع فيديو لعملية إيقاف أحد منفذي مجزرة نيوزيلندا، التي أسفرت عن مقتل 50 شخصاً على الأقل، وإصابة العشرات، من قبل شرطي نيوزلندي باسل.

وأظهر الفيديو قيام رجلي شرطة بمحاصرة أحد المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم، بعد أن صدما سيارته وجعلها تعلق بين سيارتهما والرصيف.

وفور الاصطدام، خرج الشرطيان من السيارة واقتربا من سيارة المشتبه به من جهة مقعد السائق، وهما يشهران سلاحيهما، ليقوم بعدها أحدهما بفتح باب السيارة والدخول بجسمه بشكل سريع. وما أن تم إخراج المسلح من السيارة حتى قام الشرطيان بتثبيته وتقييده.

وتمت عملية الاعتقال، في شارع «بروغهام» في مدينة «كرايست تشيرش» في نيوزيلندا.