مُنفذ الهجوم.. أسترالي متطرّف خطط لاغتيال ميركل

المصدر: ويلينغتون- وكالات

بطريقة وحشية مصورة على الهواء مباشرة فتح شخص يدعى «برينتون تارنت»، أسترالي الجنسية، النار على عشرات الأشخاص الموجودين داخل مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

وقام تارنت الذي يبلغ من العمر 28 عاماً ببث جريمته أمام العالم كله من صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وثيقة نشرها تارنت على الإنترنت من 93 صفحة،

يعلن تارنت أنه يريد الوقوف بوجه الهجرة إلى العالم الغربي بتخويف المسلمين بشكل مباشر عن طريق العنف، كما يريد أن ينتقم لما شهدته البلاد الغربية من هجمات إرهابية.

وبحسب الوثيقة، سعى تارنت لشن الهجوم قبل عامين، ثم بدأ بالتخطيط «في الموقع» قبل ثلاثة أشهر، وأنه اختار نيوزيلندا ليؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في هذا العالم، واختار هذين المسجدين بعد زيارتهما وكان يريد استهداف مسجد ثالث ولكنه قال إنه قد لا ينجح.

وأكد أنه يعمل بشكل منفرد ولا ينتمي لأي حركة نازية أو معادية للسامية، وأنه شكل أفكاره من خلال الإنترنت، وأشار إلى تأثره بأندرس بريفيك، الإرهابي اليميني الذي قتل 77 شخصاً في النرويج عام 2011.ولا يكتفي المهاجم بهذا فقط، بل تتطرق الوثيقة إلى أسماء كبيرة يريد استهدافها كالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وعمدة لندن صادق خان.