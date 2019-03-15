واشنطن تعتزم اختبار «كروز» محظور في أغسطس

المصدر: واشنطن ـ وكالات

أعلن مسؤولو دفاع أمريكيون أنهم يعتزمون إجراء اختبار مبدئي في أغسطس المقبل لنوع من صواريخ «كروز» محظور بموجب اتفاقية منذ أكثر من 30 عاماً.

وبحلول أغسطس يتوقع أن تكون إدارة الرئيس دونالد ترامب قد انسحبت من اتفاقية 1987 التي تحظر اختبار ونشر صواريخ تطلق من الأرض بمدى معين.

وتساءل الديمقراطيون في الكونغرس عن الحكمة من الانسحاب من اتفاقية القوى النووية متوسطة المدى، مع قبول مزاعم الولايات المتحدة بأن روسيا تنتهكها من خلال نشر صاروخ كروز يمكنه استهداف حلفاء واشنطن في أوروبا.

وفي فبراير الماضي، علّقت إدارة ترامب مشاركتها في الاتفاقية، وبدأت تصنيع أجزاء من الصاروخ غير النووي الذي سيجري اختباره في أغسطس. وفي وقت سابق من الشهر حذا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذو ترامب وانسحب بدوره من الاتفاقية.