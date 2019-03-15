إنشاء 6 محطات أمريكية للطاقة النووية في الهند

المصدر: واشنطن ـ وكالات

أعلنت الولايات المتحدة والهند، في بيان، أنهما اتفقتا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية والأمن، بما في ذلك إنشاء ست محطات أمريكية للطاقة النووية في الهند.

وجاء الاتفاق، بعد مباحثات استمرت على مدى يومين في واشنطن. وتتطلع الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى بيع المزيد من منتجات الطاقة للهند، ثالث أكبر مشترٍ للنفط في العالم.

والطاقة النووية، هي رابع أكبر مصدر للكهرباء في الهند، بعد مصادر الطاقة الحرارية، والطاقة الكهرومائية والمتجددة من الطاقة الكهربائية. واعتباراً من عام 2012، الهند لديها 20 مفاعلاً نووياً، تعمل في ست محطات للطاقة النووية، مولدة 4780 ميغاوات، في حين أن هناك سبعة مفاعلات أخرى تحت الإنشاء، ومن المتوقع أن تولد 5300 ميغاوات إضافية.