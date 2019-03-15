9 قتلى بانهيار مبنى يضم مدرسة في نيجيريا

المصدر: أبوجا ـ أ.ف.ب

لقي تسعة أشخاص حتفهم بانهيار مبنى يضم مدرسة في لاغوس، أكبر مدن نيجيريا.

وقال المنسق في وكالة إدارة الطوارئ الوطنية، إبراهيم فارينلويي «واصلنا جهودنا، وتم انتشال جثة جديدة».

وانهار المبنى المتداعي، الكائن في منطقة جزيرة لاغوس المكتظة فجأة.

وعمل الأهالي وفرق الإطفاء وأجهزة إغاثة أخرى وسط الركام، بحثاً عن ناجين، في ظل حالة من الفوضى العارمة. وأكد فارينلويي الليلة قبل الماضية، أنه تم إنقاذ 37 شخصاً.

وقال حاكم ولاية لاغوس، اكينوونمي امبودي، إن المبنى كان على قائمة الهدم، وإن حضانة ومدرسة ابتدائية، كانتا تعملان بشكل غير قانوني في أحد طوابقه.

وشوهدت بين الأنقاض حقائب مدرسية ولعب وملابس، فيما كانت جرافة تعمل لفتح ممر وسط الركام.

وقال أحد الأهالي إن 144 تلميذاً كانوا في حضانة ومدرسة «أوهين». وأكد آخر اسم المدرسة وعدد التلاميذ.

من جهته، أكد رئيس خدمة الإطفاء في ولاية لاغوس، جوشوا يانغ، إزالة أنقاض مبنى دار الحضانة. وقال لشبكة تي.في.سي التلفزيونية «لم يبقَ أي شخص تحت الركام».