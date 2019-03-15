زيادة النفقات العسكرية لسبع دول في «الناتو» لتلبية طلبات ترامب

أظهرت أرقام صدرت أمس أن سبع دول في حلف شمال الأطلسي «الناتو» زادت إنفاقها العسكري ليبلغ الهدف المحدد للعام الماضي، ما يشكل تحسناً من المرجح ألا يكون كافياً لتلبية طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأظهر تقرير حلف الأطلسي السنوي لـ2018 ارتفاعاً كبيراً في الإنفاق، تحديداً في دول البلطيق وهولندا، لكن ألمانيا القوة الاقتصادية الكبرى في أوروبا لا تزال متأخرة في هذا السياق.

وباستثناء الولايات المتحدة، بلغ الإنفاق العسكري لست دول في الحلف، بريطانيا وإستونيا واليونان ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، 2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي عام 2018.