هل تسترت شركة بوينغ على العيب القاتل؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير سرية كانت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) تجمعها بشكل تطوعي من الطيارين، عن شكاوى بشأن نظام آلي في الطائرة "بوينغ 737 ماكس 8"، يتسبب في إمالة مقدمتها "بشكل حاد ومفاجئ" بعد دقائق من الإقلاع.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن طيارين اثنين سبق لهما قيادة هذا الطراز مرتين على الأقل في الولايات المتحدة، أبلغا عن هذا العيب، قبل حادثي تحطم طائرتين "بوينغ 737 ماكس 8"، إحداهما إندونيسية في أكتوبر 2018، وإثيوبية الأحد الماضي.

وأضاف الطياران إنهما تمكنا من السيطرة على الهبوط الصعب على سرعة 1500 قدم في الدقيقة، عن طريق فصل نظام الطيار الآلي.

والعام الماضي، أسست "ناسا" قاعدة بيانات، تضم تقارير أمان تطوعية تقدم بها طيارون أو شركات طيران.

وبحسب الوكالة، لم تتخذ إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية أو شركات الطيران أي إجراءات بعد التقارير عن ميلان أنف هذا الطراز من الطائرة.

وفي أحد التقارير، اتضح أنه بعد وضع تشغيل نظام الطيار الآلي مباشرة، حذر القائد المساعد من السقوط، ففصل النظام على الفور واستأنف التحليق.

وكتب الطيار في تقرير إلى "ناسا": "بالنظر إلى مخاوفنا المتعلقة بانخفاض مقدمة الطائرة ماكس 8، اعتقدنا أنه من المناسب لفت انتباهكم إلى ذلك"، وفقا لسكاي نيوز.

وفي رحلة أخرى، قال مساعد الطيار إنه بعد ثوان من تشغيل نظام الطيار الآلي، انخفضت مقدمة الطائرة، وبدأت في الهبوط الشديد بسرعة تتراوح بين 1200 إلى 1500 قدم في الدقيقة.

وحينها انطلق التحذير الخاص بالارتفاع المنخفض، ففصل القائد الطيار الآلي على الفور، وبدأ في الصعود تدريجيا.

وتقول التقارير التي جمعتها "ناسا" إن الطيارين "لم يستطيعا التوصل إلى أي سبب يجعل مقدمة الطائرة تسقط بقوة شديدة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت أن نظاما آليا يدعى M.C.A.S، وهو نظام تفادي توقف المحركات عن العمل دفع مقدمة طائرة "ليون أير" الإندونيسية التي سقطت في أكتوبر الماضي على الانخفاض، بينما ارتفع ذيلها.

وذكرت أنه من المحتمل أن الطيارين لم يكونوا على دراية بهذا النظام الأوتوماتيكي، وهو إضافة جديدة لطائرات "بوينغ 737" التي لم يطلع عليها العديد من الطيارين.

ورفضت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية التعليق على التقريرين، لكنها قالت إنها لم تبلغ بشكاوى بشأن نظام M.C.A.S في طائرة "737 ماكس 8".

لكن "أسوشيتد برس" أشارت إلى أن شركة "بوينغ" المصنعة للطائرة، سبق لها أن شاركت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية وشركات طيران بأن نظام M.C.A.S يعمل في حالة فصل نظام الطيار الآلي، الأمر الذي يعد خطيرا أيضا، وفقا لتقريري "ناسا".

ولا يزال سبب تحطم الطائرة الإثيوبية، الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن مقتل 157 شخصا كانوا على متنها، قيد التحقيق، علما أنه يعد الثاني لطائرة "بوينغ 737 ماكس 8" خلال أقل من 6 أشهر.