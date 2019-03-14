«فلاي دبي» تلغي 15 رحلة يومياً احترازياً

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أعلن متحدث باسم «فلاي دبي» أنه في أعقاب قرار السلامة الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، تم تعليق العمل بأسطول «فلاي دبي» من طائرات بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9 والذي يتألف من 13 طائرة، وهو إجراء احترازي ووقائي للسلامة. تعمل فلاي دبي على جميع الجوانب التشغيلية التي يتطلبها هذا القرار.

وأضاف أن الشركة ستقوم بإلغاء ما يصل إلى 15 رحلة في اليوم، مشيراً إلى أن فريق الشركة يبذل كل جهوده لتقليل تأثير ذلك على المسافرين من خلال الاتصال مباشرة مع المتأثرين منهم، حيث ستقوم الناقلة بتوفير تحديثات منتظمة على موقعها الإلكتروني وصفحتها على فيسبوك.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت قراراً بمنع عمليات جميع طائرات «بوينغ 737 ماكس 8» في أجواء الدولة، وقالت إن هذا المنع يأتي كإجراء احترازي يهدف إلى دعم السلامة في الجو والأرض.