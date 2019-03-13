الرئيس التنفيذي للطيران الإثيوبي: تعطل نظام التحكم بالطائرة تسبب في سقوطها

المصدر: البيان الإللكتروني

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الإثيوبي, تيوولد غيبريمريم, عن تعازيه لعائلات الضحايا خلال مقابلة حصرية مع مراسل CNN ريتشارد كويست، الثلاثاء.

وأوضح غيبريمريم أن الطيار أبلغ عن مشاكل في نظام التحكم بالطائرة وطلب العودة إلى المطار في الساعة 8:44 صباحاً. وقد سمح له بالعودة، ولكن طائرته اختفت من الرادار في نفس التوقيت. وفقاً لما ذكره موقع "سي إن إن عربي".

وفيما يتعلق بالتدريب الذي تلقاه الطيار، قال غيبريمريم أن (طائرة) ماكس مختلفة قليلاً عن (طائرة ( NG، لذلك كان هناك تدريب لكل طيار للانتقال من MG، على الرغم من أنها متشابهة. وكان هناك تدريب انتقالي، وبعد وقوع حادث “ليون أير” كان هناك تدريب آخر يركز على نظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS) ونظام التحكم بالطيران بشكل عام".

ولدى سؤاله عن المكان الذي يمكن أن تُقرأ فيه الصناديق السوداء، قال غيبريمريم "سنرسلها خارج إثيوبيا لأننا لا نملك المعدات هنا. سيتم تحديد ذلك بواسطة مكتب التحقيق في الحوادث التابع لوزارة النقل هنا في إثيوبيا وبالتعاون مع بلد الشركة المصنعة للطائرات، وهي الولايات المتحدة، المعينة من قبل المجلس الوطني لسلامة النقل. ويمكن أن تكون دولة في أوروبا من أجل القرب والسرعة".