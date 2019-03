لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب ستة آخرون جراء فيضانات سببتها أمطار غزيرة في مدينة ساو باولو البرازيلية والمناطق المحيطة بها فيما طالبت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم مع توقع هطول أمطار غزيرة اليوم.

وغمرت أمطار نهاية الصيف العديد من الأحياء وسدت الطرق الرئيسية في المدينة مترامية الأطراف، وقطعت خدمات القطارات والحافلات في بعض المناطق.

