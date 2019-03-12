باكستان تتعهد بالتعامل بحزم مع الجماعات المسلحة

المصدر: أ ف ب



تعهّدت باكستان بقمع الجماعات المسلحة التي تهاجم الحكم الهندي في كشمير، حسب ما أكّد مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب جون بولتون أمس الإثنين.

وفي تغريدةٍ له على تويتر كتب بولتون أنّه تحدث مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي وأن "وزير الخارجية أكّد لي أنّ باكستان ستتعامل بحزم مع كل الإرهابيين وستواصل إجراءات تخفيف حدة التوتر مع الهند".

كانت الهند قد اتهمت باكستان مرارا بدعمها السري لهجمات المسلحين في كشمير، وتبنت جماعة "جيش محمد" المتمركزة في باكستان هجوما انتحاريا في 14 فبراير الماضي في الجزء الهندي من كشمير وأوقع الهجوم أكثر من 40 قتيلا في صفوف القوات شبه العسكرية الهندية في كشمير،

ما أسفر عن غارات جوية عبر الحدود وتصاعد التوتر السياسي بين البلدين. وقال بولتون إنه شجّع على اتخاذ خطوات ذات مغزى ضد جماعة جيش محمد وغيرها من الجماعات الإرهابية النشطة من باكستان خلال محادثاته مع قرشي.

تأتي هذه التصريحات لبولتون فيما التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظيره الهندي فيجاي غوخالي في واشنطن، وبهذا الشأن حثّ المتحدث باسم بومبيو إنّ كبير الدبلوماسية الأميركية اسلام اباد على اتخاذ إجراءات مجدية ضد التنظيمات الإرهابية النشطة على أراضيها.