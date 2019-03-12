السجن 7 سنوات لناشطة حقوقية إيرانية

المصدر: طهران - وكالات

ذكرت وكالة «إيسنا» شبه الرسمية أن المحامية الإيرانية نسرين سوتوده، الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان والموقوفة في طهران، حكمت عليها المحكمة بالسجن سبع سنوات.

وقال القاضي محمد موغيش، رئيس الغرفة 28 في محكمة بطهران: «حكم على نسرين سوتوده بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر على النظام وسنتين لإهانة المرشد الأعلى علي خامنئي»، وفقاً للمصدر. من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن أحد محاميها محمود بهزاد راد قوله: «عقدت المحكمة جلسة استماع لهذه المحاكمة لم تكن موكلتي حضرتها وأدركنا أخيراً أن المحكمة حكمت عليها غيابياً».

ولم يحدد بهزادي راد تاريخ جلسة الاستماع، أو ما إذا كان حاضراً فيهاً. وقال القاضي موغيش لوكالة إيسنا: «لقد أحيلت القضية على محكمة الاستئناف». وتأتي أنباء الحكم على ستوده بعد أيام فقط من تعيين المحافظ إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً للسلطة القضائية. بعد توقيفها في يونيو 2018 تم إبلاغ سوتوده بأنه حُكم عليها بالسجن مدة 5 سنوات «غيابياً» بتهمة التجسس. وفي يناير، حُكم على زوجها رضا خاندان بالسجن 5 سنوات بتهمة «التآمر ضد الأمن القومي» وسنة واحدة بتهمة «الدعاية ضد النظام».