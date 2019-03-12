واشنطن: نزع كامل لـ«النووي» الكوري الشمالي

المصدر: واشنطن، سيؤول - وكالات

أعلن الموفد الأمريكي ستيفن بيغون، أمس، أن الولايات المتحدة ترفض أن تتخلى كوريا الشمالية «تدريجاً» عن ترسانتها النووية، مؤكداً بذلك أن واشنطن تريد نزعاً كاملاً للسلاح النووي مقابل رفع العقوبات.

وإذ أكد عدم وجود «جدول زمني مصطنع»، كرر بيغون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تأمل بأن تتوصل إلى «نزع نهائي للسلاح النووي ويمكن التحقق منه تماماً» بحلول «نهاية الولاية الأولى للرئيس» في يناير 2021.

وأوضح أن هذا الأمر يشمل برامج الأسلحة الكيميائية والجرثومية منذ بدء المفاوضات. وأضاف، أن لا مجال للتوصل إلى اتفاق شامل من دون الاتفاق على كل بند، مؤكداً أن الحكومة الأمريكية «موحدة» في هذا الصدد.

ولاحظ الممثل الخاص للولايات المتحدة خلال مؤتمر نظمه معهد كارنيغي في واشنطن، أن «تقدماً» أحرز رغم فشل القمة الثانية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي نهاية فبراير. وأوضح أن «الدبلوماسية لا تزال نشطة جداً». وتابع، أن «الباب يبقى مفتوحاً» لمواصلة التفاوض مع بيونغيانغ، لكن «على الكوريين الشماليين أن ينخرطوا في (ذلك) في شكل تام».

من جهتها، قالت مسؤولة كبيرة بالخارجية الأمريكية، إنها تتوقع عقد قمة ثالثة بين ترامب وكيم جونغ أون، لكن لم يتحدد موعد بعد. وأدلت أندريا تومسون وكيلة وزارة الخارجية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي بالتصريحات في كلمة بمؤتمر في واشنطن.

إلى ذلك، قال الجيش الكوري الجنوبي، إنه يراقب من كثب منشآت كوريا الشمالية بعد أن أثارت سلسلة من الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية مخاوف دولية، أن بيونغيانغ قد تكون تستعد لإطلاق صاروخ طويل المدى أو إطلاق صاروخ في الفضاء.

وتشير التحليلات إلى زيادة النشاط في موقعين رئيسيين هما منشأة ساموندونغ لأبحاث الصواريخ ومنشأة سوهاي لاختبار الصواريخ. وصرح الناطق باسم رئيس هيئة الأركان المشتركة كيم جون-راك، أن كوريا الجنوبية «ترصد عن كثب وتدرس جميع النشاطات لسيناريوهات مختلفة من بينها إطلاق صاروخ» عبر الحدود بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة.

وأظهرت صور أقمار اصطناعية التقطت في 22 فبراير سيارات وشاحنات في الموقع، إضافة إلى قاطرات ورافعات في الساحة، بحسب موقع «إن بي آر» الأمريكي الإخباري.

وقال جيفري لويس الباحث في معهد «ميدلبيري للدراسات الدولية» في موتيري: «عندما تجمع هذه الأمور معاً تتضح لك صورة ما يبدو عليه الوضع عندما يكون الكوريون الشماليون وسط عملية بناء صاروخ».