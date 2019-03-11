أنقرة ترفض إصدار تصاريح عمل لصحافيّيْن ألمانيين

المصدر: إسطنبول - د.ب.أ

غادر صحافيان ألمانيان تركيا، أمس، بعد رفض السلطات هناك إصدار تصريحي عمل لهما.

وتوجّه يورج برازه، مراسل القناة الثانية بالتليفزيون الألماني (زد دي إف)، وتوماس زايبرت، محرر صحيفة «تاجس شبيغل» الألمانية، إلى ألمانيا أمس. وكان المكتب الصحفي في أنقرة أعلمهما قبل أسبوع تقريباً بأنه لم تتم الموافقة على طلبهما بالحصول على بطاقة صحفية جديدة.

ولم تذكر السلطات التركية أسباب ذلك. يشار إلى أن هذا الأمر تسبب في التأثير سلباً في العلاقات بين ألمانيا وتركيا التي عانت أزمات منذ أعوام. وانتقد كلا المراسلين قبل توجههما إلى ألمانيا، أمس، في مؤتمر صحفي باستوديو تابع للقناة الثانية (زد دي إف) بإسطنبول، إجراء الحكومة التركية.