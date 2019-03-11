تبادل اتهامات بالفساد بين نجاد ووزارة النفط الإيرانية

المصدر: لندن - رويترز

أكد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد وجود سوء إدارة حكومية بشأن قطاع الطاقة. وفي مقابلة مع صحيفة «شرق» اليومية نشرتها أمس، قال أحمدي نجاد إن حكومة الرئيس حسن روحاني لم تتسلم إيرادات قدرها 30 مليار دولار مقابل نفط باعته في السنوات الخمس الماضية.

وردت وزارة النفط الإيرانية في بيان نشره موقعها الإخباري (شانا) بأن تلك المزاعم عارية تماماً من الصحة. وقالت إنها تتلقى الإيرادات من بيع النفط رغم الصعوبات الناجمة عن العقوبات الأمريكية.

وأوضح البيان أنه «يجري استلام إيرادات مبيعات النفط في موعدها، وتم تحويلها إلى الحسابات المصرفية القانونية للبلاد».

وتواجه إيران عقوبات أمريكية بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العالمي. كما واجهت عقوبات مماثلة بسبب أنشطتها النووية حينما كان أحمدي نجاد رئيساً للبلاد، في الفترة من 2005 إلى 2013.