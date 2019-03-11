ترامب سيطلب 8.6 مليارات دولار للجدار مع المكسيك

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أفاد لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بأن الأخير سيطلب تخصيص 8.6 مليارات دولار في موازنة 2020 لتمويل الجدار الذي يريد تشييده على الحدود مع المكسيك.

ورداً على أسئلة قناة «فوكس نيوز» بشأن المعارضة المتوقعة للكونغرس لتخصيص هذا المبلغ للجدار، قال كودلو: «أعتقد أن ذلك سيحدث».

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» فإن ترامب يريد في موازنته لعام 2020 التي ستكشف، اليوم (الاثنين)، تحويل خمسة مليارات دولار من موازنة وزارة الأمن الداخلي و3.6 مليارات دولار من موازنة وزارة الدفاع، لتخصيصها لمشروع الجدار الذي يهدف منه ترامب لمنع الهجرة.

ويتوقع أن تدور مفاوضات حامية بشأن هذه المبالغ بين الإدارة الأمريكية والبرلمانيين.

وستضاف تلك المبالغ إلى التمويل العاجل بقيمة 6.5 مليارات دولار المقرر وفق حال «الطوارئ الوطنية» التي أعلنها ترامب في 15 فبراير، وهو إجراء يمكنه من الالتفاف على الكونغرس للإفراج عن التمويل.

وفي آخر مرة طلب فيها ترامب من البرلمانيين الموافقة على تمويل جداره الحدودي، انتهى الصراع بين الجانبين بإغلاق جزئي للمصالح الحكومية استمر 35 يوماً.

ولذلك سعى إلى الالتفاف على إرادة النواب بإعلان حال الطوارئ الوطنية، لكن الكونغرس يستعد لتبني قرار بإلغاء هذا التمويل الطارئ.

ورأى المستشار أن ترامب «سيحافظ على (مشروع) الجدار، وسيحافظ على أمن الحدود».