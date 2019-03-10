15 قتيلاً بهجوم مسلح على ملهى ليلي في المكسيك

المصدر: مكسيكو-أ.ف.ب

أعلنت النيابة العامة المحلية أمس أن 15 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب أربعة آخرون بجروح في هجوم مسلح على ملهى ليلي في ولاية غواناخواتو في وسط المكسيك. وأكد خوان خوسيه مارتينيز الناطق باسم النيابة العامة في هذه الولاية حصيلة القتلى.

وأوضح المصدر ذاته أن العناصر الأولى للتحقيق تفيد بأن مسلحين وصلوا الليلة قبل الماضية إلى مدخل الملهى الليلي «لا بلايا» في مدينة سلمنقة وفتحوا النار على الزبائن والعاملين قبل أن يلوذوا بالفرار.

ولا تزال أسباب هذا الهجوم مجهولة. ويتزامن هذا الاعتداء مع قيام قوات الأمن بعملية واسعة في هذه الولاية ضد مجموعة إجرامية قوية متخصصة في سرقة المحروقات.

وكان الرئيس المكسيكي لوبير اوبرادور، الذي تسلم مهامه في الأول من ديسمبر الماضي، شن حملة واسعة لوقف سرقة المحروقات التي تكبد الخزينة خسارة بثلاثة مليارات دولار سنوياً.