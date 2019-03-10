قتلى بهجوم لبوكوحرام في النيجر

المصدر: نيامي - أ.ف.ب

سقط عدد من القتلى، بينهم عناصر من الشرطة، في هجوم لتنظيم بوكوحرام المتطرف جنوب شرقي النيجر أول من أمس.

وأكد أحد النواب من ديفا القريبة من المنطقة التي أُسس فيها تنظيم بوكوحرام شمال شرقي نيجيريا المجاورة: «هناك قتلى بينهم عناصر من الشرطة، وهناك مصابون أيضاً في هذا الاعتداء الذي نفّذه عناصر من بوكوحرام في غيسكيرو».

وتقع غيسكيرو شمال شرق مدينة ديفا، العاصمة المحلية القريبة من الحدود مع نيجيريا. وأكد مسؤول حكومي ومصدر بلدي وقوع الاعتداء، بدون أن يشيرا إلى عدد المصابين أو إلى ظروف الاعتداء.

وقال المسؤول الحكومي: «ليس لدينا حصيلة دقيقة، ننتظر تقييم القيادة العسكرية الموجودة على الحدود». وبحسب معلومات نشرها سكان ديفا على حساباتهم على فيسبوك، فإن الاعتداء نفّذته «عناصر مدججة بالسلاح تابعة لتنظيم بوكوحرام الإرهابي».