قذيفة هاون بحقيبة دبلوماسي أمريكي في موسكو

المصدر: موسكو-أ.ف.ب

أعلنت السلطات الروسية العثور أمس على قذيفة هاون لا تحتوي على مواد متفجرة في حقيبة دبلوماسي معتمد لدى السفارة الأمريكية في العاصمة الروسية، بينما كان يستعد لاستقلال طائرة من مطار موسكو متجهة إلى نيويورك.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن عناصر الأمن عند مدخل مطار شيريميتييفو - الأهم في البلاد - في موسكو «كشفوا وجود جسم معدني يشبه قذيفة هاون داخل حقيبة تابعة لموظف في سفارة الولايات المتحدة».

وأضاف المصدر ذاته إن «خبراء المتفجرات أكدوا أنها بالفعل قذيفة هاون مجهزة بصاعق ولكن من دون مواد متفجرة»، واصفاً الحادث بـ«الاستفزاز». وتابع بيان الخارجية الروسية «يبدو أن الولايات المتحدة تحاول اختبار فعالية الإجراءات الأمنية لروسيا، ليس من الخارج فحسب عبر شن هجمات استفزازية بواسطة سفن حربية وطائرات على مقربة من حدودنا، بل أيضاً من الداخل وعبر موظفين في سفارتها».