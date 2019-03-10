إغلاق جسر وستمنستر بسبب سيارة مشبوهة

المصدر: لندن - وكالات

أغلقت الشرطة البريطانية جسر وستمنستر في لندن وطرقاً قريبة من البرلمان البريطاني، أمس، بسبب سيارة مشبوهة. وقال الناطق باسم شرطة لندن، إن الضباط توجهوا لمكان السيارة عند الجسر بجوار نهر التايمز، وتم إغلاق الطرق القريبة من البرلمان البريطاني.

وكانت لندن تعرضت في 22 مارس 2017، لحادث إرهابي بالقرب من البرلمان البريطاني، أسفر عن مقتل اثنين، وإصابة 12 شخصاً. ووقتها، نقلت وكالة رويترز للأنباء، أن 12 شخصاً أصيبوا في حادث دهس على جسر ويستمنستر قرب البرلمان البريطاني، منهم 4 بجروح بالغة، قبل أن يتوجه منفذ الهجوم إلى مبنى البرلمان ويطعن شرطياً.