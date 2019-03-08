نصف مليون تركي أمام القضاء

المصدر: أنقرة - وكالات

كشفت وزارة العدل التركية أن عدد الأتراك الذين خضعوا للملاحقة القضائية منذ يوليو 2016، على خلفية صلتهم بمنظمة رجل الدين التركي فتح الله غولن، تجاوز النصف مليون شخص.

ووصل إجمالي مَن تم التحقيق معهم من المتهمين بمشاركتهم وصلتهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في يوليو 2016، إلى 500650 شخصاً، حسبما نقل مركز استوكهولم للحريات عن الوزارة.

وبحسب الإحصاء، بلغ عدد السجناء من هؤلاء 30947 شخصاً، بينما صدرت مذكرات اعتقال بحق 22 ألف شخص آخرين. وأشارت الوزارة إلى أن 2060 شخصاً من هؤلاء، هم القصّر دون سن 18 عاماً. ورغم أن القانون التركي يمنع سجن النساء مع أولادهن الصغار، فإنه يوجد في السجون التركية أكثر من 700 طفل مرافقين لأمهاتهم المعتقلات على خلفية صلاتهن بحركة غولن، رجل الدين الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.