واشنطن: خيبة أمل حال إعادة بناء بيونغيانغ موقع الصواريخ

المصدر: عواصم-وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيشعر بخيبة أمل شديدة في زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إذا ثبتت صحة تقارير عن أن بيونغيانغ تعيد بناء موقع لإطلاق الصواريخ.

ورداً على سؤال بشأن ما إن كانت كوريا الشمالية تنكث وعدها، قال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي «سيخيب أملي بشدة إذا كان هذا يحدث».

وأضاف «سنرى. من السابق لأوانه القول بهذا... إنه تقرير مبدئي. لكنني سأشعر بخيبة أمل شديدة تجاه الزعيم كيم ولا اعتقد أن هذا سيحدث لكننا سنرى. سنراقب وسيتكشف الأمر في النهاية».

وتأتي تصريحات ترامب في وقت أعلن خبراء أمريكيون أن موقعاً لإطلاق الصواريخ، كانت كوريا الشمالية بدأت تفكيكه في إطار تقاربها مع الولايات المتحدة بات «عملانياً» مجدداً بعد أن أعادت بيونغيانغ أعمال البناء فيه.

واستناداً إلى صور جديدة التقطتها، أول من أمس، أقمار اصطناعية أكد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وموقع «38 نورث» أن موقع سوهي «بات عملانياً مجدداً».